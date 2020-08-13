У Лукашенко остался один выход – на колени перед народом и на поклон к Путину

13.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Стратегия по реализации госпереворота в Белоруссии была разработана Западом задолго до последних выборов, однако она кардинально отличается от всех предыдущих попыток.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратить внимание, что ситуация сегодня в Белоруссии резко отличается, изменилась от того, что было на предыдущих выборных этапах, когда тот же Лукашенко шел на выборы, так же в Европе раздавались голоса о том, что эти выборы они считают нелегитимными, а потом все как-то успокаивалось: либо его пытались после этого обнять, прижать к своей груди для того, чтобы он сдвинулся в сторону Запада, либо наказать каким-то экономическим давлением.

Но все заканчивалось спокойно. Даже были и протесты, но все это заканчивалось тем, что ситуация стабилизировалась и страна развивалась.

Сегодня, мне кажется, избран абсолютно другой, новый сценарий. Причем, его спланировали задолго до выборов. Поэтому к вопросу о новых выборах: никого не волнует, думаю, сегодня, что там действительно было на выборах и какова арифметика. Вывод абсолютно для меня понятный – арифметически Лукашенко точно победил.

Но это никого не волнует, потому что выбрана другая стратегия. И то, как сегодня развивается так называемый протест – это уже совершенно очевидная, понятная сценарная заготовка», – заявил Морозов.

«Посмотрите: официальное заявление европейского бомонда, включая и госсекретаря США Помпео, появление на улицах Минска европейских послов. Прямо пахнет Украиной. Запах стоит знакомый. Знакомый запах 2014 года. Дальше, смотрите, какое грамотное сочетание силового и «бархатного» протеста: то есть, в одном случае, баррикады и коктейли Молотова, с другой стороны – симпатичные молодые женщины с цветами, которые говорят «Давайте остановим насилие!».

Это как раз по законам «цветных революций», когда его «бархатная» часть, мирная, когда выходят люди, которые протестуют против чего-то – против результатов выборов, против правительства Лукашенко, против того, с чем они не согласны в стране. Но все это упаковано в один политический результат – снос режима. И задача сегодня поставлена именно эта.

Кстати говоря, появление этих забастовочных вариантов, в том числе и на крупных предприятиях, заявления отдельных силовиков, что «они переходят на сторону бастующих» – характерно то, что это тоже включается как технология, что силовики сами переходят на сторону борцов с режимом», –отметил сенатор.

По его словам, сейчас включился закон «тюбика зубной пасты», когда пасту выдавили и никто ее обратно загонять не собирается.

«Поэтому – либо власть сегодня найдет способы договорится со страной, договорится с гражданами, а понятно, что сегодня, на мой взгляд, господин Лукашенко в период такого политического прозрения прекрасно понимает, откуда идет реальная угроза ему лично, его власти и политическим результатам…

Если у него были какие-то иллюзии, что его ждут на Западе с распростертыми объятиями, то, думаю, что они сегодня рассыпались.

Значит, сегодня есть только один путь – это стабилизация ситуации и нормальный политический и экономический союз с Россией. Все другое – это украинизация, развал современной Белоруссии и экономически, и политически», – добавил Морозов.