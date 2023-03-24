Украина может пойти по пути чеченских террористов и показательно захватить город РФ в тылу – эксперт

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 18:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 358
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украина может прибегнуть к опыту чеченских террористов – зайти вглубь приграничных регионов России и устроить там показательные акции, выдав через медиа этот факт как свою победу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Украина может прибегнуть к опыту чеченских террористов – зайти вглубь приграничных регионов России и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Это такой террористический формат, когда, учитывая ширину линии фронта и то, что у нас 3, как минимум, региона находятся в прямом соприкосновении с украинской территорией – это Брянская, Курская и Белгородская области, то есть, какой-то формат – помните, как это происходило в 90-е годы, террористические группировки захватывали социальные объекты, больницы, школы и так далее (Будёновск – прим.) и требовали решения политических вопросов. Вывод группировки, независимость Ичкерии и так далее.

Нечто подобное может также произойти, учитывая, что инциденты по прорыву нашей границы локальными актами – они уже отметились. Сомневаться в том, что СБУ может провести вместе с ГУРом подобные инциденты, я думаю, такие сценарии тоже есть…», – предостерег он и привел примерный сценарий.

«На локальных участках линии фронта происходит проникновение каких-то диверсионных групп и организация показательных терактов или акций, которые можно очень быстро размножить в сетевом пространстве, показать очередную «победу» над Российской Федерацией», – заявил Михайлов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть