Украина может пойти по пути чеченских террористов и показательно захватить город РФ в тылу – эксперт

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Украина может прибегнуть к опыту чеченских террористов – зайти вглубь приграничных регионов России и устроить там показательные акции, выдав через медиа этот факт как свою победу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Михайлов.

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«Это такой террористический формат, когда, учитывая ширину линии фронта и то, что у нас 3, как минимум, региона находятся в прямом соприкосновении с украинской территорией – это Брянская, Курская и Белгородская области, то есть, какой-то формат – помните, как это происходило в 90-е годы, террористические группировки захватывали социальные объекты, больницы, школы и так далее (Будёновск – прим.) и требовали решения политических вопросов. Вывод группировки, независимость Ичкерии и так далее. Нечто подобное может также произойти, учитывая, что инциденты по прорыву нашей границы локальными актами – они уже отметились. Сомневаться в том, что СБУ может провести вместе с ГУРом подобные инциденты, я думаю, такие сценарии тоже есть…», – предостерег он и привел примерный сценарий.

«На локальных участках линии фронта происходит проникновение каких-то диверсионных групп и организация показательных терактов или акций, которые можно очень быстро размножить в сетевом пространстве, показать очередную «победу» над Российской Федерацией», – заявил Михайлов.