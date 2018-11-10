Украина не успеет в Евросоюз – он развалится

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Учитывая внутреннюю противоречия среди стран Евросоюза, Украина может попросту не успеть достичь всех необходимых стандартов до того момента, как ЕС распадется.

Об этом в эфире «Ukrlife.TV» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все начали шантажировать Евросоюз: «А мы сейчас возьмём и выйдем», хотя нельзя сказать, что кто-то сильно рвётся выходить, но, во всяком случае, когда «первый пошёл», надавить хочется.

Во всяком случае, когда мы будем вступать в ЕС, я боюсь, что нас примут единогласно четырьмя голосами – Польши и трёх прибалтийских государств», – заявил эксперт.

«Германия и Франция не выйдут никогда», – не согласилась с гостем студии ведущая.

«Им проще других выкинуть», – отмахнулся Джангиров.