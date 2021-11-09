Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.11.2021 10:00
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Украина погрузилась в кадровый кризис

Новости УкраиныНа Украине разгорелся кадровый кризис – президент Владимир Зеленский назначает на ключевые руководящие должности...

На Украине разгорелся кадровый кризис – президент Владимир Зеленский назначает на ключевые руководящие должности лояльных, но неквалифицированных людей.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Кроме социально-медицинского и энергетического кризиса, на Украине кадровый кризис. Нам показали очередную группу министров, первый недостаток, никогда ни в одной нормальной фирме начальство не может быть слабее подчинённых, а у нас премьер-министр слабее чем министры», – отметил эксперт.

«Люди, которые пришли к президенту на собеседование, как будущие министры, не получили никаких серьёзных программных требований. Самое главное, что люди, которые стали министрами может быть неплохие и лояльные президенту, а не квалифицированные, но они легко заменимы – это крайне низкий уровень кадровой политики», – сказал Небоженко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что недавние увольнения ряда министров в Украине связаны, прежде всего, с их недостаточной активностью в пиаре власти.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на должности советников главнокомандующего нельзя назначать таких, как основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, к которому неоднозначно относятся даже в ВСУ, не говоря о гражданских.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть