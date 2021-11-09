Украина погрузилась в кадровый кризис

Новости Украины

На Украине разгорелся кадровый кризис – президент Владимир Зеленский назначает на ключевые руководящие должности лояльных, но неквалифицированных людей.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме социально-медицинского и энергетического кризиса, на Украине кадровый кризис. Нам показали очередную группу министров, первый недостаток, никогда ни в одной нормальной фирме начальство не может быть слабее подчинённых, а у нас премьер-министр слабее чем министры», – отметил эксперт.

«Люди, которые пришли к президенту на собеседование, как будущие министры, не получили никаких серьёзных программных требований. Самое главное, что люди, которые стали министрами может быть неплохие и лояльные президенту, а не квалифицированные, но они легко заменимы – это крайне низкий уровень кадровой политики», – сказал Небоженко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что недавние увольнения ряда министров в Украине связаны, прежде всего, с их недостаточной активностью в пиаре власти.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на должности советников главнокомандующего нельзя назначать таких, как основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, к которому неоднозначно относятся даже в ВСУ, не говоря о гражданских.