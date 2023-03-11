Украина превращается в террористическое государство, – Бортник

Анатолий Лапин.  
11.03.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Терроризм, Украина


За последнюю неделю по Украине ударили сразу несколько историй в СМИ, связанных с терроризмом.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последнюю неделю по Украине ударили сразу несколько историй в СМИ, связанных с терроризмом....

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Бортник перечислил истории, где, так или иначе, фигурировал Киев: информация об «украинском следе» в теракте на «Северном потоке», обвинение со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в атаке на военный аэродром в Мачулищах, предотвращение покушения на президента Приднестровья.

Все эти информповоды создают Украине имидж террористического государства, заметил Бортник.

«Эта ситуация информационно может быть связана с ситуацией в Приднестровье и в Белоруссии. Смотрите, что эта ситуация несет – украинцы едва ли не террористы международные, они подрывают в нейтральных водах, возят взрывчатку чужими странами и подрывают в нейтральных водах газопроводы. Это ситуация по «Северному потоку-2».

Вернемся к Белоруссии – что по итогам в Белоруссии можно сделать, как расширить этот тезис? Украинцы вероломны – с одной стороны предлагают мир, а с другой – нападают на Беларусь.

Что ситуация по Приднестровью несет, какой информационный тезис? Украинцы – террористы, они хотели подорвать (президента).

И все эти три ситуации включаются в неделю, все они несут очень негативный месседж для Украины, причем если две ситуации Приднестровья и Молдовы с российской стороны летят к нам, то «Северные потоки-2» летят к нам со стороны западной», – поделился опасениями Бортник.

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