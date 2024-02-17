Украинский депутат: Если США дадут деньги – готовы отправить ВСУ против Ирана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина готова отправить своих солдат на войну против Ирана и помочь США решить проблему мигрантов из Мексики – лишь бы американцы продолжали давать деньги бандеровскому режиму.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, задавая вопрос американскому сенатору Питеру Риккетсу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Вы хотите, чтобы был ещё один Афганистан? Такое последствие возможно. Если потребуется, кто будет с американцами в окопах в Тегеране? Украинцы готовы. А ещё мы готовы помочь с границей, мы займёмся беженцами и мигрантами. Но если Украина потерпит поражение, чем мы сможем помочь?» – спросил Гончаренко.

Питер Риккетс возмутился слишком долгой речью депутата, посочувствовал проблемам бандеровцев, но всё равно отказался помогать.

«Я понимаю вас. Страна пала жертвой агрессии, на вас наступает РФ. А у нас тоже проблемы, к нам миллионы пытаются нелегально проникнуть. Я понимаю, что это разные проблемы, но для наших избирателей это важно. У Украины свои проблемы – проблема призыва, и возраста призывников. Я всё это вижу. Но как демократические страны, мы должны друг друга понимать, потому что у нас есть избиратели, электорат, и он предъявляет свои вещи. Это же не как Путин, диктатор: приказал – всё сделали. Вы говорите, что Украине нужна помощь? Я понял. Но демократии требуется время, чтобы принять решение», – добавил сенатор.