В эфире «Эха Москвы» назвали СБУ террористической организацией

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Террористы находятся в СБУ, поскольку именно в Донбассе опасаются взрывов, тогда как в Киеве люди могут спать спокойно, так как спецслужбы ЛДНР терактами на территории Украины не занимаются.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое ощущение, что администрация «Facebook» взаимодействует с СБУ. Ну, как – они же должны разбираться. А они не пытаются разбираться, говорят – пишите жалобу. По вопросам политической цензуры они, я думаю, взаимодействуют.

И я пытаюсь помочь руководству «Facebook» избавиться от тех недобросовестных людей, которые занимаются в его администрации политической цензурой. Ну, посмотрим, чью сторону выберет руководство «Facebook». Сторону сторонников свободы, как я, или сторону врагов свободы, как те, кто занимается политической цензурой и связан с СБУ, которая, с моей точки зрения, вообще является террористической организацией», – рассказал политолог.

«Да вы что?» – удивилась журналистка.

«А кто занимается взрывами, кто ликвидировал Мотороллу, Гиви, других людей? Они, обратите внимание, никогда – оборона ЛНР-ДНР никогда не устраивала никаких диверсий, терактов на территории Украины. И Киев, Днепропетровск, Львов могут спать совершенно спокойно. И не бояться, что что-то у них взорвется. А Донецк и Луганск боятся, что что-то взорвется. Вот так очень просто и выясняется, где террористы, а где нет. Враги тех, кто боятся взрыва своего подъезда – вот это и есть террористы», – заявил Марков.

«То есть, если в России нет взрывов, это о чем говорит? Где террористы в этот момент находятся? Я уже запуталась. С какой стороны?» – уточнила диктор.

«Как известно. Террористы в исламских государствах тоже есть, они пытаются взрывать», – ответил эксперт.

«Понятно. То есть, если в Киеве нет взрывов – то террористы как раз в Киеве, так? А если в России нет, – то?» – попыталась перекрутить радиоведущая.

«Террористы в Киеве, поскольку в Донецке и Луганске боятся взрывов подъездов и всего прочего», – объяснил Сергей Марков.