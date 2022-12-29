В Киеве придумали, как делить русских на хороших и плохих для истории Украины

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Необходимо избавиться от советского принципа оценки российских исторических фигур, как-то – за царя или против царя. Единым критерием должно быть отношение личности к «мове» и праву на самоопределение Украины.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил представленный как «общественный деятель» экс-депутат Верховной рады Николай Томенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы остались на советской традиции. Мы смотрим на какого-то российского персонажа и говорим: он боролся против царя или не боролся? Какая разница? Мы должны говорить: он поддерживал Украину? Он поддерживал право Украины на самоопределение? Он поддерживал украинский язык как отдельный язык? Так мы должны смотреть», – вещал «аналитик».

«Я в своей книжке пишу про декабристов. Мы считаем, что южное сообщество – это хорошие декабристы, потому что они были против царя. Но они не признавали ни украинцев, ни евреев, ни грузин, ни финнов право нации на самоопределение, они враги наши. А северное сообщество, которое было за Империю, более уважительно относилось к украинцам. Поэтому нужно смотреть на то, как они к нам относятся, а не как они относятся к царю», – рассуждал Томенко.