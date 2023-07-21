В Киеве разочарованы: НАТО не поможет Украине прорвать морскую блокаду

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Ни Турция, ни другие страны НАТО не будут рисковать столкновением с Россией и помогать Украине преодолеть морскую блокаду.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил директор сущестующего на западные гранты Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на сейчас Эрдоган явно не готов совершать какие-то радикальные шаги, идти на эскалацию. И сценарий, при котором турецкие военные корабли могут патрулировать зерновой коридор… по состоянию на сейчас это выглядит не очень реалистично. Хотя месяц-два такая опция рассматривалась. Но когда американцы заявили, что они точно не будут вмешиваться и не будут делать ничего для того, чтобы помочь Украине транспортировать зерно этим коридором, то не стоит ожидать такого и от других стран-партнёров. И Турция, очевидно, не готова сама это делать», – сказал Семиволос.

Он отметил, что и Румыния с Болгарией тоже не хотят рисковать прямым столкновением с Россией.

«Кроме того, ещё есть опция проложить этот коридор через территориальные воды Румынии и Болгарии. Но там, насколько я знаю, ситуация тоже не такая простая. В Болгарии есть сомнения касательно возможностей такого коридора. Чтобы вообще объяснить вам ситуацию с тремя станами НАТО в Чёрном море, недавно Румыния, Болгария и Турция проводили морские учения. И они проводили эти учения в территориальных водах, их корабли не выходили за границы территориальных вод. Как черноморские страны, они могли объявить какую-то зону закрытой для учений, и, согласно с международным правом, там их проводить. Но представьте себе, уровень их осторожности касательно возможного столкновения с Россией так высок», – добавил эксперт.