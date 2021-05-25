В Киеве сокрушаются – Белоруссия в любом случае уйдёт в Россию

25.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Белоруссии, как государства уже не существует, потому что она де-факто якобы уже стала часть Российской Федерации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё! Государство Беларусь больше не существует, даже в том полуколониальном виде, в котором она существовала с момента избрания колхозного людоеда (Александр Лукашенко – прим. ред.), кто бы мог об этом тогда подумать, был обычный популист. Но теперь даже той независимости уже нет.

Нужно просто понимать, что такое современная Беларусь – страна, которая не имеет никаких границ с Россией. Страна, граждане которой приравнены к гражданам России на территории России. Чтобы белорусу устроиться на работу, не нужен никакой вид на жительство ни в одной точке России, он живёт, как в своей стране, и так уже давно», – сказал он.

Также пропагандист отметил, что введение любых санкций против Белоруссии будет означать окончательный уход страны в состав России.

«Вопрос в определении внешней политики – Лукашенко же изображал из себя такого – то ли умного, то ли красивого, то ли с Западом, то ли с русскими. Теперь никого он не сможет из себя изображать, и вопрос закрыт – Беларуси не существует. Вот уже Ходорковский начал писать: «Лукашенко – людоед! Нужно ввести санкции против его окружения!». Человек должен понимать, что никакие санкции против Лукашенко не работают. Поэтому нужно вводить санкции только против страны, но фактически любые санкции против Беларуси – факт того, что она уходит в Россию. Это безвыходный вариант», – заключил Муждабаев.

Напомним, ранее Роман Протасевич – один из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии в прошлом году, был задержан в аэропорту Минска.

Также мэрия Вильнюса сняла с флагштока в центре города государственный флаг Белоруссии, который висел в ряду флагов других стран-соседей Литвы, и заменила его на бело-красно-белый флаг белорусских националистов.