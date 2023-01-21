В Киеве требуют «деоккупировать харьковские школы»

Украинские власти должны выявлять и беспощадно наказывать всех сторонников России, обвиняя их в коллаборационизме или военных преступлениях.

Об этом в интервью объявленному СК РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевскому политологу Юрию Романенко заявила украинская журналистка Наталья Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – это не допускать того, чтобы преступники остались ненаказанными. Потому что это мина стопроцентная. Это просто самая главная мина, которая может быть.

Как мы знаем по Харькову, уже начинают отпускать людей, чья вина доказана. Считают, что это способствует примирению – нет, это способствует к войне. Все преступники должны быть наказаны. Другое дело, что их можно потом по амнистии, но сначала должно быть наказание.

Нужно этим заниматься, выяснить, кто там коллаборационист, кто военный преступник. И не думать, что люди сами уедут», – сказала Ищенко.