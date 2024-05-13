В Киеве воодушевились: Блэкаута не будет – русские не бьют по атомной генерации

Вадим Москаленко.  
13.05.2024 08:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Энергетика


Атомная генерация Украины является гарантией того, что страна не погрузится во мрак и не остановится военное производство в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом на канале «VoxUkraine» заявил директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атомная генерация Украины является гарантией того, что страна не погрузится во мрак и не...

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«Мне кажется, что полный блэкаут Украины теоретически возможен, я как физик-теоретик говорю. Потому что если в каждую подстанцию, в каждый энергетический объект запустить 100 ракет, и они все попадут, то, конечно, всё возможно. Однако полного блэкаута Украины достичь почти невозможно, я не вижу предусловий для полного блэкаута.

Возможно побить всю генерацию? На мой взгляд, невозможно. Почему? Потому что у нас наибольшие генерационные объекты, в первую очередь, далеко за 50% всего, под 70 % – это атомная генерация. Я не думаю, что будут бить, успешно бить по атомной генерации. То есть уже мы говорим, что у нас 60-70 % генерации от наших нужд условно есть», – заявил Коваленко

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