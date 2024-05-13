В Киеве воодушевились: Блэкаута не будет – русские не бьют по атомной генерации

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Атомная генерация Украины является гарантией того, что страна не погрузится во мрак и не остановится военное производство в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом на канале «VoxUkraine» заявил директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что полный блэкаут Украины теоретически возможен, я как физик-теоретик говорю. Потому что если в каждую подстанцию, в каждый энергетический объект запустить 100 ракет, и они все попадут, то, конечно, всё возможно. Однако полного блэкаута Украины достичь почти невозможно, я не вижу предусловий для полного блэкаута.

Возможно побить всю генерацию? На мой взгляд, невозможно. Почему? Потому что у нас наибольшие генерационные объекты, в первую очередь, далеко за 50% всего, под 70 % – это атомная генерация. Я не думаю, что будут бить, успешно бить по атомной генерации. То есть уже мы говорим, что у нас 60-70 % генерации от наших нужд условно есть», – заявил Коваленко