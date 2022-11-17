«В польских соцсетях – сплошной хейт против Украины» – варшавский политолог

17.11.2022  22:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина и Польша допустили несколько непростительных ошибок в информационном освещении эксцесса с ракетным ударом по польской территории, и в данном противостоянии можно говорить о победе нарративов Кремля.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сирант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Польша допустили несколько непростительных ошибок в информационном освещении эксцесса с ракетным ударом...

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«Ракета сначала была определена как российская, а теперь её называют ракетой украинской ПВО. Об этом идут коммуникации, они изменяются не в пользу Украины. За этим идёт волна хейта и раскачивание истерики в Польше. Поэтому очень важно, чтобы Украина не ждала расследования, потому что на этом выиграет Россия. А этот настрой опасный, потому что, во-первых, идиотов достаточно и в Польше, которые не понимают российский нарратив. Есть, которые неосознанно работают на РФ, а есть и агентура. Об этом тоже надо помнить.

То, что у нас было 5 часов молчания, а потом радикальное изменение коммуницирования, которое озвучивает, что это украинская ракета, и запоздалое разъяснение, что Россия виновата в том, что происходит, даже в случае того, что это украинская ракета, если бы не было обстрелов террористических, то до этого не дошло – всё это происходит с опозданием», – переживал поляк.

«А пустым местом как раз воспользовалась российская дезинформация, которая раскачивает антиукраинскую истерию. И нарратив этих истерий такой, что смотрите: «мы, поляки, помогаем Украине, а Украина нас бомбит, давайте применять 5-й пункт НАТО, есть ли равные и более равные в этом, и так далее».

Таким образом Кремль запускает процесс очень опасный для поддержки Украины в войне против РФ. И очень опасный для отношений между Польшей и Украиной», – страдал Сиерант.

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