В Совфеде прокомментировали ролик со скандальным саморазоблачением либерального начальника

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Появившийся накануне ролик с разоблачением руководства либеральной организации «Голос», требовавшей от наблюдателей, во что бы то ни стало, под угрозой штрафных санкций, свидетельства о нарушениях на референдуме по Конституции РФ – урок для всех граждан, кто в будущем решится на сотрудничество с прозападными силами.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Характерно, но не удивительно, в эти дни соцсети облетел ролик с записью телефонных разговоров человека, представляющегося как Роман Удод с региональными активистами «Голоса», которые наблюдали за выборами.

Я посмотрел этот ролик и могу сказать, что Удод разговаривал с нормальными людьми, активисты «Голоса» на местах были нормальные люди с нормальной реакцией.

Удод задаёт вопрос: «Почему работа не идёт, почему показатели такие отвратительные, где нарушения?», ему отвечают: «Нет нарушений, не обнаружено, разве что температуру на участках не всем меряют», а Удод раздражается ещё больше: «Регионы, где меньше всего нарушений, зарплату не получат. Давайте работайте, мне же тоже надо отчитываться». Совершенно ясно, перед кем ему надо отчитываться», – отметил Клюкин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что массированный поток фейков и дезинформации, устроенный российскими либералами – единственное, что они смогли противопоставить поправкам в Конституцию, потому что их опора – США и ЕС – пребывают в кризисе.