Российские либералы влились в шоблу мировых убийц и негодяев – профессор Матвейчев

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Массированный поток фейков и дезинформации, устроенный российскими либералами – единственное, что они смогли противопоставить поправкам в Конституцию, потому что их опора – США и ЕС – пребывают в кризисе.

Об этом в эфире Youtube-канала «zasuverenitet» заявил политолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либералы говорят, что нужно как в Америке, как в Европе – цивилизованных странах, где эти цивилизованные страны? Нам говорят, надо без Путина, как в США, чтобы президент менялся каждые два срока, а зачем нам это?

Поэтому либералы не смогли ничего противопоставить поправкам в Конституцию, и люди с гордостью шли голосовать. А либералы противопоставляли поправкам только одно – ложь и фейки. Собственно, они этим отличились во время голосования, распространяя всевозможные фейки о фальсификациях», – заявил Матвейчев.

Также эксперт подчеркнул, что все, кто выступает против Путина, стоят в одном ряду с мировыми злодеями и террористами.

«Абсолютно неприкрытое зло стоит в противниках Путина. Люди как-то путаются и не могут разобраться, выбирая сторону добра или сторону зла, я поражаюсь таким людям.

Когда они критикуют Путина, они всегда должны помнить, что стоят в одном ряду с Асланом Масхадовым, Хаттабом, Кондолизой Райс, Березовским, Ходорковским, Навальным, со всей этой шоблой мировых убийц, негодяев и Гитлеров нашего времени», – добавил политолог.

Напомним, ранее замглавы Комитета по международным делам Андрей Климов заявил, что иностранные центры пытались сорвать всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, используя СМИ, кибер-атаки и проплаченных «активистов».