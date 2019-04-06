В США обещают поддержать Зеленского «против кремлевской агрессии»

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Кто бы ни победил на украинских президентских выборах – Петр Порошенко или Владимир Зеленский – Америка будет помогать ему сражаться «против кремлевской агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вашингтон доволен процессом выборов. В общем они были чистыми, только с маленькими нарушениями закона и процесса.

У Вашингтона не было кандидата. Конечно, в США поняли, что во второй тур выйдут или Тимошенко, или Порошенко, или Зеленский, поэтому результат не был сюрпризом. Вашингтон готов работать с любым президентом Украины, поддерживая страну против кремлёвской агрессии и помогать в процессе настоящих реформ», – отметил он.

Хербст намекнул, что Америке важна не личность президента Украины, а сохранение антироссийского курса.

«Если Зеленский выиграет во втором туре и станет президентом, то Вашингтон будет готов работать с ним и поддерживать политику Украины», – добавил экс-посол.