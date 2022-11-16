Воздушные силы ВСУ причитают: Противник уничтожает нашу ПВО

16.11.2022  10:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские системы ПВО как правило советского образца, тогда как РФ атакует инфраструктуру Украины современными ракетами.

Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские системы ПВО как правило советского образца, тогда как РФ атакует инфраструктуру Украины современными...

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«Нам необходима международная военно-техническая помощь. Если мы будем говорить, что полностью контролируем [небо], то это не совсем так. Чтобы в дальнейшем контролировать воздушное пространство, нам нужна международная помощь.

Потому что те комплексы, которые у нас сейчас на вооружении, основные комплексы – это «Бук М-1», С-300, их противник ежедневно старается атаковать и, к сожалению, уничтожает. Техника в боевых условиях выходит из строя, также влияют и погодные условия. А самое основное, что ракеты, которые у нас для комплексов «Бук М-1», С-300, ещё советского производства.

«У нас возникает дефицит этих ракет, потому что мы ими поражаем и «Шахеды», и крылатые ракеты, и вертолёты, и штурмовую авиацию врага, поэтому нам сейчас нужно усиливать наше ПВО, заменяя старые советские комплексы, разработки 70-х годов. Потому что мы этими комплексами воюем сегодня против ракет, которые Россия выпустила год-два назад.

На сегодняшний день у нас нет возможности эффективно противодействовать этим ракетам и угрозам, которые сегодня стоят.

Поэтому воздушным силам и украинскому государству требуется помощь. Она уже поступает. Мы благодарны партнёрам, что они передают эти системы. «Iris-T», единственный, который есть, немецкий, который работает, уничтожил фактически 100% целей, по которым стрелял», – сказал Игнат.

Отметим, что по ходу сегодняшних «калибровок» объектов энергетической инфраструктуры по всей территории Украины в офисе Зеленского сообщили, что из «более 90 ракет было сбито более 70».

При этом имел место инцидент с упавшими ракетами в Польше на границе с Украиной. Помимо традиционных моментальных обвинений российской стороны, есть информация, что обломки могут принадлежать украинской ракете – именно комплексу ПВО С-300, о которых на брифинге и говорил Юрий Игнат.

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