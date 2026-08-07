«Вплоть до высшей меры»: украинских людоловов ждёт массовый утренний арест

Все случаи беспредела сотрудников ТЦК и полиции фиксируются, и однажды этим уголовным делам дадут ход.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил бывший сотрудник патрульной полиции Украины, а ныне правозащитник Максим Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За все преступления есть ответственность, и она наступает рано или поздно – однозначно. Есть принцип неотвратимости наказания. А учитывая то, что я общаюсь не только со своими коллегами из органов Нацполиции, но и других силовых структур, которые должны вносить в ЕРДР относительно ТЦК и в отношении сотрудников полиции… Многие из них меня говорят: «Мы просто ждем. Материалы собраны в отношении многих. Даже свидетели опрошены, потерпевшие опрошены, опознание проведено», – рассказал Ермолаев.

Он напомнил, что одно время по Украине ездило множество нерастаможенных машин с еврономерами, а потом их водителей в один прекрасный день начали поголовно штрафовать.

«Будет то же самое. Будут тысячи или десятки тысяч задержаний одним утром, будет, не знаю, как правильно назвать, армия людей под стражей.

А как иначе? Это же преступления, у которых нет срока давности. Это ужас какой-то. Если учитывать стать 365, это превышение служебных полномочий, то по части первой небольшие сроки, там год, три или условно. По части третьей, четвертой, когда тяжелые последствия, и 12 лет лишения свободы, пожалуйста.

А если это имеет повторность, я не говорю о рецидиве. Рецидив – это когда человек уже был осужден. И повторяюсь, если это повторность, если там 25 эпизодов, а если их 100, это, конечно, будет высшая мера наказания», – прогнозирует Ермолаев.