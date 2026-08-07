Европейцы смелые в драках с хохлушками, но дрожат против России – укро-нацист

Вадим Москаленко.  
07.08.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В некоторых европейских государствах набирают популярность антиукраинские нарративы.

Об этом на канале «Новости.live» заявил зам командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») нацист и военный преступник Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В некоторых европейских государствах набирают популярность антиукраинские нарративы. Об этом на канале «Новости.live» заявил...

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«У поляков в последнее время немного украинофобная информационная политика. Они очень смелые, когда дерутся с украинскими девушками.

Но на самом деле, они на данный момент от всех остальных наших европейских партнёров, которые не показывают никакой решимости в этом вопросе.

Более того, эта лояльность, толерирование многочисленных нарушений, когда там были пролёты дронов. Мы ведь помним, недавно почти по всей Европе была эпидемия пролётов российских дронов – то возле аэродромов, то возле флота. И каждый раз их почему-то стесняются сбивать.

Всё это говорит о внутренней нерешительности европейского континента. Они не готовы морально что-то с этим делать», – вещал Жорин.

«Очень легко давать советы и рассказывать, как нужно воевать. Но такие вещи показывают их реальные возможности.

Я верю, что Европа ещё может проснуться, и догнать то, что она потеряла. Но сейчас Европа не готова, у нее нет ни внутренних мобилизационных возможностей, ни решительности, ни даже опыта ведения современного боя», – добавил нацист.

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English version :: Читать на английском Европейцы смелые в драках с хохлушками, но дрожат против России – укро-нацист

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