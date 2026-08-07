Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В некоторых европейских государствах набирают популярность антиукраинские нарративы.

Об этом на канале «Новости.live» заявил зам командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») нацист и военный преступник Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У поляков в последнее время немного украинофобная информационная политика. Они очень смелые, когда дерутся с украинскими девушками. Но на самом деле, они на данный момент от всех остальных наших европейских партнёров, которые не показывают никакой решимости в этом вопросе. Более того, эта лояльность, толерирование многочисленных нарушений, когда там были пролёты дронов. Мы ведь помним, недавно почти по всей Европе была эпидемия пролётов российских дронов – то возле аэродромов, то возле флота. И каждый раз их почему-то стесняются сбивать. Всё это говорит о внутренней нерешительности европейского континента. Они не готовы морально что-то с этим делать», – вещал Жорин.