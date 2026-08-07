Европейцы смелые в драках с хохлушками, но дрожат против России – укро-нацист
В некоторых европейских государствах набирают популярность антиукраинские нарративы.
Об этом на канале «Новости.live» заявил зам командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») нацист и военный преступник Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У поляков в последнее время немного украинофобная информационная политика. Они очень смелые, когда дерутся с украинскими девушками.
Но на самом деле, они на данный момент от всех остальных наших европейских партнёров, которые не показывают никакой решимости в этом вопросе.
Более того, эта лояльность, толерирование многочисленных нарушений, когда там были пролёты дронов. Мы ведь помним, недавно почти по всей Европе была эпидемия пролётов российских дронов – то возле аэродромов, то возле флота. И каждый раз их почему-то стесняются сбивать.
Всё это говорит о внутренней нерешительности европейского континента. Они не готовы морально что-то с этим делать», – вещал Жорин.
«Очень легко давать советы и рассказывать, как нужно воевать. Но такие вещи показывают их реальные возможности.
Я верю, что Европа ещё может проснуться, и догнать то, что она потеряла. Но сейчас Европа не готова, у нее нет ни внутренних мобилизационных возможностей, ни решительности, ни даже опыта ведения современного боя», – добавил нацист.
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