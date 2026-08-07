Россия не нападет на Прибалтику, а просто подожжет там какой-нибудь сарай – американский эксперт сразила уровнем аналитики

Елена Острякова.  
07.08.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 565
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Россия не будет вторгаться в Прибалтику, а просто продолжит вести против нее и остальной Европы гибридную войну.

Об этом директор по военному анализу американского центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавана заявила ютуб-каналу «Нонзеро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет вторгаться в Прибалтику, а просто продолжит вести против нее и остальной...

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«Я не думаю, что Россия вторгнется в страны Балтии, как предполагают некоторые, но такие вещи как взрывы на промышленных объектах в Европе, участившиеся атаки беспилотников и диверсии на танкерах российского «теневого флота», подозрительные экологические катастрофы на побережьях европейских стран, – все это вполне возможно», – уверяла Кавана.

При этом она призналась, что ей сложно понять, насколько правдивы сообщения из Европы о «российских гибридных атаках».

«Было несколько подозрительных случаев. Например, пожаров на промышленных предприятиях. И вы не знаете, это несчастный случай или нет…

Последнее время участились случаи попадания ракет в Польшу, вторжения беспилотников и тому подобное. Это незначительные инциденты, но они вызывают большую тревогу в прифронтовых государствах Европы», – вещала Кавана.

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