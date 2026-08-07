Военный комитет Рады: «Минобороны проспало угрозу русских реактивных дронов – теперь только наблюдаем прилёты»

Никаких успешных испытаний украинской баллистической ракеты не было.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил полковник СБУ, секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать недавнее заявление отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, по словам которого, в последний день его пребывания в должности якобы была успешно испытана украинская баллистика.

«В комитете нет такой информации, что что-то было испытано. Испытано, я считаю, это если она улетела уже по цели и поразила цель.

Я не знаю таких сейчас ракет, с которыми проводились испытания в ближайшее время. То, что я знаю, проверяли двигатели, проверяли систему управления. Да, это какие-то точечные, например, как проверяли двигатель, она полетела на какую-то дальность. Там были моменты, когда прогорал двигатель.

Поэтому надо спрашивать, что он имел в виду. И у меня такой информации нет, что, возможно, какой-то этап был успешно опробован. Для меня успешно испытано – это когда она приземлится где-то на российской территории, как это делал «Сапсан» наш», – заявил укро-депутат.