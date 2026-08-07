Украинскую политику ждёт массовый жабогадюкинг фейковых героев – депутат Рады

Сразу по окончании боевых действий в украинскую политику ломанутся толпы липовых военных, которые всю СВО просидели в телевизионных шоу.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Те военные, которые боевые и воюют на самом деле – вы их не услышите и не увидите, потому что они хотят тихой, спокойной, мирной жизни. Как мне один хлопец говорил, «Ань, я хочу садить свои два гектара чеснока, и чтобы меня никто не трогал». Во власть идти отказывается», – сказала Скороход.

«В каждой сфере должен управлять свой профессионал. А если мы будем думать, что сейчас придут хлопчики с фронта, порядок наведут – я вам хочу сказать, что в армии порядка нет. Там просто хаос . И та коррупция, которая там процветает… Все, что нам показывают – это такие мелкие цветочки.

«А есть военные, которые считают, что всё благодаря им, которые практически никогда не были на фронте. И у них фронт – это барбершоп и микрогрин на завтрак.

Их в эфирах видно, они постоянно холеные такие. Когда я увидела, как на одного из командиров уже наносят грязь для того, чтобы снять ролик, мне это было вообще неприятно.

Вот они пойдут во власть, и они будут бить себя в грудь и рассказывать, как они защищали страну, как они танки грызли и так далее. Хотя они по большому счету к войне не имеют никакого отношения.

И поверьте, борьба среди военных будет сумасшедшая. Ведь мест во власти не так много, а военных очень много. Поэтому они еще друг друга перегрызут. И в каждой партии будут свои «герои». И все будут рассказывать, что нет, вот этот герой, а тот не герой, а предатель и трус. И все друг друга будут жрать», – добавила депутат.