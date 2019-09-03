ВСУ гонят в Донбасс запрещенную технику, прикрываясь мирными жителями

03.09.2019, Киев, Александр Гусар

Украинские военные, нарушая Минские соглашения, продолжают размещать тяжелую технику вблизи жилых кварталов и социальных объектов в населенных пунктах Донбасса.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинская армия продолжает использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения военной техники.

«Разведкой Народной милиции ЛНР выявлено размещение на территории жилых домовладений двух бронетранспортеров БТР-70 и одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в занятом вооруженными формированиями Украины населённом пункте Счастье. В населённом пункте Нижняя Ольховая зафиксировано размещение БТР-3 в непосредственной близости от продуктового магазина.

В жилых кварталах населенного пункта Троицкое выявлено размещение двух боевых машин пехоты. На территории жилого домовладения в районе населённого пункта Боброво также отмечается размещение боевой бронированной машины», – сообщил Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно сообщали о подобных фактах, когда украинские военные размещали боевую технику во дворах частных домовладений и вблизи гражданских социальных объектов.