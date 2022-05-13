ВСУ под Харьковом потеряли почти половину наступавших

13.05.2022  01:55 (Мск), Харьков
Геннадий Алехин.  
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Авторская колонка, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина, Харьков
Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алехин, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Украинский агитпроп усиленно, с маниакальной настойчивостью пытается доказать жителям «незалежной» об очередных «успехах» на фронтах. Основные усилия в эти дни сосредоточили на двух направлениях – южном фасе Донбасской дуги и северо-востоке от Харькова. Много разговоров о наступлении украинской армии на Харьковском направлении.

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алехин, боевой офицер, соратник...

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Естественно, с массированной медийной раскруткой реальных и мнимых успехов. Что же  происходит вокруг второго по величине города Украины, и почему это направление становится одним из главных на всем протяжении Донбасской дуги?

О широкомасштабном контрнаступлении речь, на мой взгляд, не ведется. Но попытки прорывов, пусть и локальных, на некоторых участках севернее и восточнее Харькова, безусловно, есть.

Активно действуют диверсионно-разведывательные и мобильные тактические группы ВСУ и сформированные дополнительные националистические батальоны. В их состав включены и новобранцы из территориальной обороны. Еще несколько дней назад их отлавливали  на железнодорожном вокзале, в торговых центрах, местных вещевых рынках. А сегодня поставили в строй. Хотя подразделения ВСУ получили пополнение из других районов и городов Украины.

Примечательно, что в составе тактических, мобильных и диверсионных групп -опытные контрактники и офицеры, имеющие хороший боевой опыт и прошедшие обучение в лагерях и центрах, где руководили натовские инструкторы. Плюс – наемники из некоторых стран Запада. Они, как правило, составляют костяк диверсионно-разведывательных групп и отрядов.

Обычно, такие специальные подразделения состоят из снайперов, гранатометчиков, саперов, разведчиков и стрелков. У каждого – современные средства связи. Отдельные боевики, преимущественно из националистов, имеют на «вооружении» цифровые камеры, чтобы оперативно проводить видеосъемку и передавать отснятый материал. Кадры сразу разгоняются по соцсетям и медийным платформам с соответствующими комментариями, в стиле методичек Арестовича.

Подобные вылазки украинские подразделения проводят при поддержке ствольной артиллерии, минометов, так называемых «кочующих» орудий. Их легко можно спрятать в лесных массивах, постоянно меняя огневые позиции.

Так же и с оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» и РСЗО (реактивная система залпового огня). Снаряды и боеприпасы могут достать и приграничные села, например, в Белгородской области.

А еще разведывательные и ударные беспилотники, способные нести не только ракеты, но и небольшие бомбы разного радиуса поражения. Такие обстрелы стали регулярными. ПВО работает в круглосуточном режиме. Но не все цели, к сожалению, удается поразить. Вечером в среду был нанесен огневой удар по селу Солохи (Белгородский район) вблизи границы с Украиной. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, разрушено несколько жилых домов и построек.

Кстати, на сессии харьковского горсовета депутаты приняли решение о прекращении каких-либо связей с городами-побратимами России. С Белгородом, в том числе. Все это ложится в общий ряд усиленной декоммунизации по-украински. Переименовали улицы, площади, районы города, где хоть что-то упоминается о России. Например, Московский проспект, где я родился и вырос, теперь величают «проспектом героев Украины», нынешних, естественно.

Для командования ВСУ, не говоря уже о пропагандистском  аппарате Арестовича и медийном украинском ресурсе, выдавливание российской армии под Харьковом – имеет огромное значение, даже занятие нескольких сел на этом направлении. Задача у противника очевидная и конкретная – попытка нависнуть над северным флангом нашей группировки, оттянуть силы с Изюмского плацдарма и не дать развернуть широкомасштабное наступление на Донбасс ударом с фланга.

В образовавшейся серой зоне идут бои, активно работает артиллерия, минометы, другие огневые средства поражения. Противнику удалось продвинуться вперед и занять населенные пункты Русская Лозовая, Тишки, Циркуны.

При этом потеряв там почти половину личного состава из наступавших мобильных групп.

Наши подразделения удерживают господствующие высоты по линии Липцы-Проходы-Слатино, а также важные узлы коммуникаций на Травянском водохранилище и федеральной трассе Москва-Харьков-Симферополь.

Могу предположить, что наше командование избрало тактику выманить противника на пересеченной местности, используя выгодные рубежи для нанесения огневого поражения в серой зоне. Мне хорошо знакомы эти места. Они изобилуют возвышенностями, оврагами, густой лес и многочисленные посадки соседствуют с широкими полями, плюс несколько довольно крупных водохранилищ, водоемов и прудов. Разветвленная сеть автодорог местного значения, включая автомагистрали. Кругом «зеленка». Есть хорошая возможность «спрятаться», скрытно выдвинуться и занять огневые позиции.

А в населенные пунктах, как правило, войска противоборствующих сторон долго не задерживаются. Можно попасть под огневой вал. Исключения составляют только крупные возвышенности и важные в тактическом отношении высоты, а также значимые коммуникации.

Ситуация и общая обстановка в этом районе меняется регулярно, как и сообщения о занятии или оставлении тех или иных сел. В то же время нельзя недооценивать риски и маневренные возможности противника, всей сложности обстановки. Ведь боевые действия, пусть и локального характера, ведутся на расстоянии 20-30 километров от государственной границы.

Идет упорная борьба на всей линии противостояния. От четких, продуманных действий наших войск зависит успех всей операции по разгрому донбасской группировки.

Поэтому паниковать, сетовать на промахи и упущения, мол, «все пропало» – неуместно и глупо, на мой взгляд. Просто смешно читать в соцсетях призывы особо ретивых ура-патриотов из Белгорода: «Грудью встанем на защиту Белгородчины», касаемо создания отрядов народного ополчения. У Росгвардии и контрразведчиков хватает работы по выявлению «партизан» и диверсантов.

На противоположном фланге Донбасской дуги идут упорные, ожесточенные бои. Настоящий прорыв, лишенный всякого пропагандистского угара в районе Попасной и овладение этим важным городом, в первую очередь, в оперативно-тактическом отношении, ознаменовал развал обороны ВСУ на этом направлении.

Так называемая «линия Маннергейма», как успели окрестить украинские соцсети, прорвана и рассечена. Перед союзными войсками открывается широкий оперативный простор и возможность вести широкомасштабное наступление на нескольких направлениях. Даже западные военные эксперты и аналитики признают, что окружение Северодонецка, отделенного от Лисичанска руслом реки Северский Донец, не позволит  украинским частям и подразделениям переправиться на противоположный берег. Они сразу попадут под плотный огонь авиации и артиллерии союзных войск.

В котле могут оказаться, только по приблизительным подсчетам, несколько десятков тысяч военнослужащих. С каждым днем нарастает угроза полного и плотного окружения противника на этом фланге фронта.

Солдаты и офицеры союзных войск в сложнейших условиях действуют четко, грамотно и смело. В отличие от надуманных «героев» незалежной, которых пиарит команда Арестовича.

Один только эпизод, весьма характерный. Прислал мой коллега, фронтовой журналист и писатель Сергей Бережной:

«Харьковская область, район Русской Лозовой. Время – майские праздники. Эта бригада спецназа заходила первой на рассвете 24-го февраля. Бросали на самые опасные участки, и они блестяще выполняли задачу. Мы были рядышком с первых дней, но встретились только вчера, да и то на несколько часов – отвозили из города обратно на позиции.

Командир разведгруппы, офицер, совсем юный, худющий и жилистый, наш земляк из соседней области. Зовут Александр. Сын старшего офицера, отмотавшего Афган и две чеченские, теперь сражающегося на Донбассе.

На днях они отражали атаку за атакой накаченных наркотой нациков. Оставшийся танк загнали в укрытие, наказав сержанту не высовываться, пока не получит приказ.

Он ждал, когда позицию засыпали снарядами и минами. Он ждал, когда накрыли взвод «градом». Он ждал до тех пор, пока укры не подошли на бросок гранаты, и тогда нарушил приказ.

Задраив люк и выключив рацию, сержант приказал сам себе: «Вперёд!». Выскочив из укрытия на озимые, он за несколько минут сжег два танка и три бээмпэ,  и вернулся обратно.

Изумрудная зелень, испятнанная красным – кровь от разорванных тел, и пять факелов с чёрными клубами. Это не сюр – это страшный оскал войны. Она знает три краски: чёрную, красную и белую – цвет бинтов.

Сержант за нарушение приказа получил втык, но всё равно еще дважды его танк вырывался из укрытия и давил, давил, давил, потому что к исходу дня закончились боеприпасы.

Они дрались в окружении, дрались, когда уже не осталось сил. Дрались, когда драться уже было нечем. Даже получив приказ на отход, они всё равно дрались. Ночью они вышли к своим, вынеся всех раненых. И никто не считал их героями, что они совершили подвиг. Нет, это была рутинная солдатская работа.

Саша так и сказал: «Отработали, немного устали, вот отдохнём чуток и завтра опять на работу».

Александр – значит Защитник. Они все Александры земли Русской. Храни их Господь!

Расстались с ним за Стрелечье. Он уходил, прихрамывая и забросив за спину рюкзак. Отец короткими затяжками добивал сигарету. Вечерело. Прямо на озимые легли мины, вздыбив землю. Чёрное с зеленым. Война взяла в руки кисть. Господи, пусть у неё не хватит краски».

Вот она, суровая правда войны. И таких ребят в воюющей группировке союзных войск – большинство.

Специальная военная операция продолжается.

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