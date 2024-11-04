ВСУшник: «Жёсткая принудительная мобилизация нужна, а не агитация для умственно отсталых»

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Аргументы о том, что насильственной мобилизацией не наберёшь мотивированных бойцов, в нынешних украинских реалиях острой нехватки любого личного состава, уже не актуальны.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна жёсткая мобилизация, это факт, от этого никуда не уйти», – сказал он.

Ведущий Николай Фельдман удивился и напомнил ВСУшнику его же слова о том, что солдат должен быть мотивирован и подготовлен, чего не может быть при жёсткой мобилизации.

«Он уже давно не мотивирован. Дело в том, что мотивация приходит, когда солдат верит своему командиру. В той же 3-й ошбр далеко не все добровольцы, есть и мобики. Я не говорю, что там всё идеально, везде свои проблемы, но люди верят командирам, и, в первую очередь, побратимам. Это ряд условий. Мы сейчас уже какими-то рекламами, билбордами, мотивационными рекламами – «не бойся обновить свои данные ТЦК» – для умственно отсталых эта вся агитация была, мы уже вопрос не решим. С одной стороны, нужно, к сожалению, принудительно. С другой, человек попадает туда, и он должен понимать, что попал в серьёзную структуру», – рассуждал «Историк».