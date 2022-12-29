Я опасаюсь, что русские начнут воздушные операции – киевский эксперт предупредил о серьезных возможностях РФ

29.12.2022  15:34 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия только начинает переходить к современной войне на Украине, и еще даже не задействовала свою авиацию по-настоящему.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Руслана Бизяева заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия только начинает переходить к современной войне на Украине, и еще даже не задействовала...

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По словам Старикова, пока российская военная машина еще не развернулась не полную мощь.

«Я опасаюсь начала проведения ими воздушных операций. Они еще ни разу их не проводили. То есть, они ФАБы – ФАБ-500, 1000, 3000, 5000, они пару раз их применяли в Мариуполе и больше не применяли. Если кто-то думает, что они боятся системы ПВО, которые мы получили, ПЗРК, то это глубокое заблуждение, они этого не боятся. У них решение просто не принято…

По моему мнению, пока на стратегическом уровне тяжелая, заржавевшая машина не двигается. Тактический уровень начинает заставлять стратегический уровень шевелиться.

Это не просто так же происходит. Одно дело политическая борьба, к власти прийти, а другое дело – тактический. Второе – они берут на вооружение все лучшее, что они получили во время боя с нами. Все лучшее – беспилотные летательные аппараты. Даже «Мавики» уже начали поставлять. То есть, уже волонтеры их таскают туда «Мавики», их военкоры. Уже начался контроль за полем боя. То есть, уже начали они переходить на так называемую сетецентрическую войну», – заявил Стариков.

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