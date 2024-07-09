«Законопроекты лежат без движения!»: Миронов требует депортировать семьи мигрантов-преступников за их же деньги

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Количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, за 2023 год выросло на 32%, сверхтяжких — на 22%. За первое полугодие этого года в Москве на 87% увеличилось число физических нападений на людей со стороны мигрантов.

Такую статистику сегодня в Госдуме привел лидер партии «Справдливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граждане задают очень простой вопрос: доколе. Что власть делает, чтобы прекратить это безобразие? Я не могу не напомнить, что в Госдуме более месяца лежат законопроекты, например, о въездной плате, чтобы потом мы за их деньги могли депортировать. Законопроект о том, чтобы вся семья мигранта, совершившего преступление, была депортирована из РФ. Закон о запрете диаспор и подобных организаций. Все лежит без движения!», – сказал Миронов.

Он призвал государство действовать на упреждение и предостерег от массовых беспорядков.