«Запад готовит Зеленского на роль Саакашвили образца 2008 года» – эксперт

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского, который не собирается прекращать войну в Донбассе, ждёт судьба Михаила Саакашвили, только жевать он будет не галстук, а свой бронежилет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Складывается впечатление, что Запад готовит Зеленского на роль Саакашвили образца 2008 года, только жевать он будет не галстук, а лифчик (бронежилет – прим. ред.), который он носит. На самом деле, в этом приезде послов есть большой символизм – две недели на фронте идёт обострение, которое фиксируют наши военные корреспонденты.

Мы прекрасно понимаем, что Зеленскому информационно и медийно крайне важно обвинить в этом Донбасс, что он и сделал, потому что эта история абсолютно медийная. Даже в фантазиях украинских СМИ за полтора года не было ни одного сообщения о снайперах со стороны ЛДНР, а сегодня они и появились, и в кого-то попали, и именно в день приезда послов. Это совершенно неслучайная вещь», – заключил Кнырик.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что перемирию в Донбассе конец, и скоро начнётся эскалация.