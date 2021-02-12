«Запад готовит Зеленского на роль Саакашвили образца 2008 года» – эксперт

«Запад готовит Зеленского на роль Саакашвили образца 2008 года» – экспертНовости Украины
Президента Украины Владимира Зеленского, который не собирается прекращать войну в Донбассе, ждёт судьба Михаила Саакашвили, только жевать он будет не галстук, а свой бронежилет.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Складывается впечатление, что Запад готовит Зеленского на роль Саакашвили образца 2008 года, только жевать он будет не галстук, а лифчик (бронежилет – прим. ред.), который он носит. На самом деле, в этом приезде послов есть большой символизм – две недели на фронте идёт обострение, которое фиксируют наши военные корреспонденты.
Мы прекрасно понимаем, что Зеленскому информационно и медийно крайне важно обвинить в этом Донбасс, что он и сделал, потому что эта история абсолютно медийная. Даже в фантазиях украинских СМИ за полтора года не было ни одного сообщения о снайперах со стороны ЛДНР, а сегодня они и появились, и в кого-то попали, и именно в день приезда послов. Это совершенно неслучайная вещь», – заключил Кнырик.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что перемирию в Донбассе конец, и скоро начнётся эскалация.
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