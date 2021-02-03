Перемирию в Донбассе конец, началась эскалация – Бортник

10.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Стороны конфликта в Донбассе отказываются от ряда ограничений, в частности, на работу снайперов и разведгрупп. Возможно, это обострение инициировано извне, и в этом случае эскалация будет нарастать.

Об этом в беседе на телеканале «Apostrophe TV» заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит на фронте в последнюю неделю – это фактически отказ от одной из форм перемирия. Ключевая форма перемирия предусматривала отсутствие работы снайперов и разведок. Сейчас стороны возвращаются к этому, и с этим связаны новые жертвы. Перемирие рассыпается. Если стороны срочно не займутся ситуацией, не проведут переговоры, через несколько дней перемирия не будет.

Судя по тому, что произошло в Латвии (запрет российских каналов), я не исключаю, что это общий тренд, и он инициирован извне. Если это инициированный извне тренд, то ситуацию раскрутят до высокого уровня эскалации, а потом пройдут переговоры», – считает политолог.