27.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленского заподозрили в наличии российского паспорта

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский, вероятно, является гражданином Российской Федерации. Это исходит из того, что...

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, является гражданином Российской Федерации. Это исходит из того, что глава государства владеет недвижимостью в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль напомнил, что по российскому законодательству иностранцы не могут владеть недвижимостью в ряде регионов полуострова, но Зеленский продолжает платить коммунальные платежи за свою квартиру в Ливадии.

«Скажите мне, а как у нашего президента есть недвижимость в Ливадии, в Крыму? Согласно документации, которую выдает администрация президента Российской Федерации, только на граждан России может быть оформлена [недвижимость]. Если оформили на граждан Украины, и они не переоформили до определенного срока по процедуре, все это изымается и передается в Фонд госимущества Автономной республики Крым. Так как у него [Зеленского] недвижимость? С чем он борется?», – заявил Москаль.

Ранее в журналист Юрий Кот опубликовал фото пентхауса Зеленского в Крыму.

В jфисе президента при этом заявили, что недвижимостью владеет не глава государства, а его супруга.



Крымские власти отмечали, что чета Зеленский исправно платит за коммунальные услуги в казну республики.

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