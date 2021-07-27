Зеленского заподозрили в наличии российского паспорта

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, является гражданином Российской Федерации. Это исходит из того, что глава государства владеет недвижимостью в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль напомнил, что по российскому законодательству иностранцы не могут владеть недвижимостью в ряде регионов полуострова, но Зеленский продолжает платить коммунальные платежи за свою квартиру в Ливадии.

«Скажите мне, а как у нашего президента есть недвижимость в Ливадии, в Крыму? Согласно документации, которую выдает администрация президента Российской Федерации, только на граждан России может быть оформлена [недвижимость]. Если оформили на граждан Украины, и они не переоформили до определенного срока по процедуре, все это изымается и передается в Фонд госимущества Автономной республики Крым. Так как у него [Зеленского] недвижимость? С чем он борется?», – заявил Москаль.

Ранее в журналист Юрий Кот опубликовал фото пентхауса Зеленского в Крыму.

В jфисе президента при этом заявили, что недвижимостью владеет не глава государства, а его супруга.

Крымские власти отмечали, что чета Зеленский исправно платит за коммунальные услуги в казну республики.