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18.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Дзен, Крым, майдан, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Опубликованы фото просторной Зе-квартиры в Крыму

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский, полноправно вступив в каденцию, фактически одновременно преспокойно занимался обустройством своей...

Президент Украины Владимир Зеленский, полноправно вступив в каденцию, фактически одновременно преспокойно занимался обустройством своей жилплощади в «оккупированном» Крыму.

Фото недвижимости у себя в Telegram-канале опубликовал экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это фотографии квартиры Зеленского в Крымской Ливадии под Ялтой, номер 501 по улице Батурина 44-а. 154 квадратных метра свободной планировки стоимость в 47,5 миллионов рублей.

Снимки от 22 июля 2019 года. Он уже стал полноправным президентом Украины, поговорил по телефону с Путиным и после объявления предварительных результатов выборов в Верховную Раду выразил надежду на диалог и взаимопонимание с президентом России», – написал Кот.

Журналист напомнил, что как раз накануне вышеуказанной даты ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР, где было ранено семь человек, одна женщина погибла, девочка 2015 года рождения попала в реанимацию.


«Вот так, убивая людей, Зеленский затеял ремонт в своей известной крымской квартире. За достоверность фото ручаюсь», – подчеркнул журналист.

«Это так удобно, убивая, орать про агрессивную Россию, но хатку в ней иметь… И фильмы свои сюда продавать.

Ну что, Вова? Так ты – да? Или нет? Потому что если да, то… Ты или лживая тварь, или агент Кремля. Третьего не дано», – заключил Юрий Кот.

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