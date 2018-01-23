23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Минюст Украины требует с украинской «дочки» «Роснефти» через суд 700 миллионов

Министерство юстиции Украины обратилось в суд с просьбой взыскать с собственника Лисичанского НПЗ — компании Линик, принадлежащей Роснефти — 705 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании Агрокомплекс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, иск был подан вследствие выполнения решения ЕСПЧ, по которому уже осуществлена выплата €27 млн с государственного бюджета. Сейчас сумма иска составляет вышеуказанные 705 млн грн с учетом процентов.

Он добавил, что 22 января состоялось первое подготовительное заседание по делу, объявлен перерыв до 12 февраля.

«Нами были поданы ходатайства, в т.ч. по наложению ареста на имущество ответчика… Пока суд не определился с удовлетворением, или отклонением ходатайств», — сказал замминистра.

ЕСПЧ признал в 2011 году компанию Агрокомплекс пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить «Агрокомплексу» €27 млн справедливой компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении ЕСПЧ отмечалось, что Агрокомплекс проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004гг, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.

Напомним, Роснефть продала нефтебазу в Лисичанске, которой управляет через Лисичанскнефтепродукт, швейцарской компании Glusco Energy. В отличие от Лисичанскнефтепродукта, принадлежащая Роснефти компания Лисичанская нефтяная инвестиционная компания (Линик) не вошла в сделку по покупке Glusco Energy активов Роснефти в Украине и по-прежнему числится в перечне аффилированных с российским госхолдингом лиц.