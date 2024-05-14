Путин подсунул американцам «гайдаровского министра» вместо Патрушева – иноагент Кох
Николай Патрушев мог быть освобожден от должности секретаря Совбеза РФ по соображениям сохранения диалога с Вашингтоном.
Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Факт состоял в том, что на связи с Салливаном и Бернсом был Патрушев. Помнишь все эти бесконечные полеты в Нью-Йорк. Для него исключения делали, несмотря на то, что он под санкциями. И вот этот контакт Путин меняет. Это может значить, что он (Патрушев) не хочет контактов с США, или американцы не хотят Патрушева в качестве визави, а Путин этим контактом дорожит.
Поэтому он его заменяет на Шойгу. Может, теперь контактом будет Нарышкин. Может, он хочет замириться побыстрее, а Патрушев яркий выразитель старой школы борьбы с американским империализмом», – рассуждал госизменник.
Он полагает, что Патрушев «своими речами в духе Суслова установил стену» с американскими переговорщиками, а нового секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Вашингтоне помнят как гайдаровского министра, который поддержал Ельцина во время путча 1991 года.
Спасибо!
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