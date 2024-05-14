В ближайшие дни оружие США появится на поле боя – Блинкен

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В ближайшие дни «крупная партия» переданного Украине американского оружия появится на поле боя.  

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие дни «крупная партия» переданного Украине американского оружия появится на поле боя.  ...

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«Всего через минуту после того, как Конгресс одобрил наш крупномасштабный пакет помощи, президент Байден отправил Украине боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства ПВО. В ближайшие дни большая партия будет доставлена на поле боя», – сказал Блинкен.

«Другие партнёры также ускоряют доставку жизненно важной военной помощи. Польша продолжает содействовать перевозу всей помощи, которая поступает через её территорию на Украину. Чешское правительство возглавляет общеевропейскую кампанию по закупке полумиллиона артиллерийских снарядов.

За вами стоит по-настоящему глобальная коалиция, которая рассматривает вашу безопасность как свои собственные интересы», – уверял американский чиновник.

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