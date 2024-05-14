Западные СМИ пишут о переломном моменте в войне на Украине
Битва за Харьков станет решающей для исхода войны, считают авторы европейской версии издания Politico.
«На карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над Харьковом – вторым по величине городом Украины, но и решимость Запада в поддержке Украины», – говорится в материале.
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Издание отмечает:
«Активизация попыток армии России прорвать украинскую оборону говорит о желании Кремля воспользоваться окном возможностей, пока на Украину не прибудет западное оружие».
По мнению журналистов, успехи России на харьковском направлении могут усилить давление европейских политиков на Киев с целью принудить его к переговорам с Москвой.
«Глава сухопутных войск Украины генерал Александр Павлюк по-прежнему уверен, что Украина сможет удержать оборону: «Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против нее», – говорит он. Но Павлюк, судя по всему, готовил украинцев к неудачам, утверждая, что город Часов Яр не имеет стратегического значения, называя его «обычным городским поселением».
А в понедельник Зеленский без объяснения причин сменил украинского командующего на северо-востоке на фоне растущей критики по поводу того, что оборонительные линии и укрепления, спешно построенные к северу от Харькова за последние несколько недель, не соответствуют стандартам и имеют слишком много брешей», – говорится в публикации.
В случае нового наступления РФ не исключен крах линии фронта, заявили изданию высокопоставленные украинские офицеры.
«Возможно, что еще хуже, они выразили частные опасения, что собственная решимость Украины может быть ослаблена, а моральный дух в вооруженных силах подорван. Есть опасения, что ставка Путина на подавление украинского сопротивления и исчерпание поддержки Киева со стороны Запада окупается», – резюмирует издание.
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