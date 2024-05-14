Украинские мошенники ограбили российских пенсионеров на 137 миллиардов рублей

Елена Острякова.  
14.05.2024 22:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Мошенники с Украины похитили у россиян 137 млрд рублей, взламывая их аккаунты на Госуслугах и получая от их имени микрокредиты. Среди пострадавших 113 тыс пенсионеров и 17 тыс несовершеннолетних.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил кандидат на должность министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мошенники с Украины похитили у россиян 137 млрд рублей, взламывая их аккаунты на Госуслугах...

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«Значительная часть этих преступлений совершается из-за рубежа. В первую очередь — с Украины. Мы еще на забыли те репортажи в освобожденных районах Украины, где функционировали целые кол-центры по мошенническим операциям в этой области», – сказал Колокольцев.

По его словам, связанные с информационно-коммуникационными технологиями преступления в прошлом году составляли 34% от общего числа. Их количество в этом году выросло на 17%. Раскрываемость составила 20%.

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