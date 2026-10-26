Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине вернули «Старлинк» не под давлением «общественного мнения», а в следствии договорённости не бить по российским НПЗ.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В обмен на что? Потому что я слышу даже от взрослых людей – «какой дипломатический прорыв, какая победа! Всем миром, в том числе через общественное давление, мы добились». Ребята, последний удар по российскому НПЗ прошёл 10 дней тому назад. Два дня тому назад нам вернули разведку, «Старлинки». Это размен такой? Это размен, поэтому честно называть – что да, мы согласились не бить по российским НПЗ, в обмен на это нам вернули «Старлинк», – предположил Бортник.

«А ещё мы получили большую партию ракет Shorm Shadow от партнёров. которыми мы сейчас наносим очень интенсивные удары по российским городам. Воронеж, Орёл, в Белгороде что происходит. То есть как бы таким образом Европа нас подпёрла. С американцами вынуждены были идти на неудобную сделку. Европа подставила нам плечо. Ну и все ждут окончания всё-таки американских выборов, после которых этот хрупкий и неформальный баланс снова поменяется», – добавил укро-политолог.

Читайте также: Илон Маск юлит со «Старлинком».