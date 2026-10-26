При любом раскладе в Бундестаге никто не будет спешить убирать канцлера Фридриха Мерца, которого оставят разгребать и исправлять всё, что он натворил за период нахождения во власти.

Об этом на канале «Berlin247» заявил посетивший Санкт-Петербург глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, журналист Ральф Нимайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что с политической точки зрения его [Мерца] карьера окончена. Но это не означает автоматического прекращения полномочий канцлера в соответствии с основным законом Германии. Он может оставаться на посту, даже если, скажем, АдГ пройдёт в Бундестаг после пересчёта голосов, а он потеряет большинство в правительственной коалиции и большинство в Бундестаге. Он может остаться канцлером меньшинства. Это также зависит от того, даст ли ему федеральный президент на это полномочия. Это сложно предсказать. Я думаю, что даже АдГ не захочет свергать его прямо сейчас, потому что они не хотят разбираться со всем тем, что сейчас натворил Мерц. И сейчас канцлер — это тот, кто должен разбирать все эти проступки. Такова ситуация», – сказал Нимайер.

«Так что, если бы госпожа Вайдель стала канцлером сейчас, я не знаю, стало бы всё сразу лучше на следующий день. Ей пришлось бы исправлять ситуацию. В первую очередь, ей пришлось бы иметь дело с американцами, а она очень проамерикански и пронатовски настроена. Так что я думаю, ей даже не стоит становиться канцлером в данный момент. Если говорить конкретно, то, возможно, она бы открыла Северный поток», – добавил немецкий журналист.

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