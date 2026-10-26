Все последние десятилетия Запад вынашивал враждебные по отношению к России планы.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея заключалась в том, чтобы окружить Россию, и в идеале – раздробить ее. Эти цели не скрывались и были явными. Поэтому, я считаю, что мир в этой войне наступит только тогда, когда будут учтены законные интересы безопасности России наряду с законными интересами безопасности Украины и ЕС», – сказал экономист.

По его словам, налицо «шокирующее банкротство европейской дипломатии».

«Европа неспособна и некомпетентна. Она давно передала свой суверенитет Соединённым Штатам к своему огромному ущербу. Поэтом правильное завершение этой войны – это также и проевропейский шаг.

Европе пора бы перестать быть пешкой или вассальным государством. Может, это не пешка, а офицер или конь, но уж точно не король и не ферзь на шахматной доске в представлении США», – заявил Сакс.