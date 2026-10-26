Европейцы выбрали тактику торпедировать ударами вглубь РФ любые контакты Москвы и Вашингтона, при этом искренне возмущаются тем, что переговоры идут без них.

Об этом на канале «Berlin247» заявил посетивший Санкт-Петербург глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, журналист Ральф Нимайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий отметил непрекращающиеся атаки на российские столицы украинских БПЛА.

«Неужели американцы снова играют в свою старую игру – с одной стороны пожарный, с другой — поджигатель? Или это действительно последняя попытка европейцев развязать горячую войну, чтобы скрыть коррупцию в Европе? Каждый раз, когда начинаются переговоры, прилетает всё больше дронов, которые производятся в Европе», – спросил интервьюер.

«Думаю, вы попали в точку. Это тактика европейцев, направленная на то, чтобы конфликт продолжался, а американцы снова в него втянулись, хотя они и хотят выйти из него. Я тоже так считаю. И нельзя не отметить возмущение по поводу встречи Путина и Уиткоффа, а также то, что прозвучало из Брюсселя. Они были искренне оскорблены тем, что их не пригласили. То есть чего они хотят? Они что-то бомбят или приказывают Киеву продолжать бомбёжки, и в то же время хотят вести переговоры. Так не пойдёт. Две сверхдержавы более или менее пришли к соглашению, а остальное будут решать всё за закрытыми дверями», – рассуждал немец.

Он предположил, что конкретные ответы будут на саммите АТЭС, где должны встретиться Путин и Трамп, и посетовал, что Германия в целом всё это время даже не пытается вступить в диалог.