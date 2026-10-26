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Украина подтвердила то, что говорит Россия о распространении фашистской идеологии в этой стране.

Об этом в эфире польской медиаплатформы Kanał Otwarty заявил известный польский журналист-международник, экс-генконсул в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт заметил, что украинцы своими решениями героизации бандеровцев лишь будоражат польские раны о Волынской резне.

«Они добились того, что сейчас об этом говорят все ведущие фигуры, политики самого разного толка. У них просто нет другого выбора, им приходится затрагивать эту тему. И теперь за этими выражениями возмущения со стороны польских политиков должны последовать конкретные действия», – заявил Слюбовски.

Правда, он ту же оговорился, что это не должно касаться военной поддержки Украины, отметив, что война с Россией в интересах Польши.

«Однако мы больше не можем закрывать глаза, как делали это в первые годы войны по своей наивности», – заявил международник.

Он считает, что украинцы действуют себе во вред.

«Если они хотят подтвердить российский нарратив о том, что на Украине царит фашизм, то это — один из тех элементов, которые как раз работают на такое подтверждение», – говорит Слюбовски.

Он требует жесткой позиции со стороны Польши, включая санкции против отдельных украинских политиков, которые продолжают продвигать этот бандеровский нарратив.