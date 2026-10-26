«Мы положим этому конец» – польский дипломат обещает санкции украинским политикам и Львову
Украина подтвердила то, что говорит Россия о распространении фашистской идеологии в этой стране.
Об этом в эфире польской медиаплатформы Kanał Otwarty заявил известный польский журналист-международник, экс-генконсул в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт заметил, что украинцы своими решениями героизации бандеровцев лишь будоражат польские раны о Волынской резне.
«Они добились того, что сейчас об этом говорят все ведущие фигуры, политики самого разного толка. У них просто нет другого выбора, им приходится затрагивать эту тему. И теперь за этими выражениями возмущения со стороны польских политиков должны последовать конкретные действия», – заявил Слюбовски.
Правда, он ту же оговорился, что это не должно касаться военной поддержки Украины, отметив, что война с Россией в интересах Польши.
«Однако мы больше не можем закрывать глаза, как делали это в первые годы войны по своей наивности», – заявил международник.
Он считает, что украинцы действуют себе во вред.
«Если они хотят подтвердить российский нарратив о том, что на Украине царит фашизм, то это — один из тех элементов, которые как раз работают на такое подтверждение», – говорит Слюбовски.
Он требует жесткой позиции со стороны Польши, включая санкции против отдельных украинских политиков, которые продолжают продвигать этот бандеровский нарратив.
«А еще — разрыв партнерских связей с [украинскими] городами. Я зашел на сайт Львовского областного совета. Там масса совместных с Польшей проектов, которыми они еще и хвастаются. Это просто шокирует.
С одной стороны, мы сотрудничаем — вы нам помогаете, мы реализуем различные совместные проекты, но с другой — в публичном пространстве вы продвигаете совершенно иную повестку. Этому нужно положить конец.
Мы должны четко дать понять: либо одно, либо другое. Нельзя усидеть на двух стульях. Раньше это было возможно, но теперь такой вариант исключен. А те, кто продолжит пытаться это делать, что ж, они просто столкнутся с санкциями», – грозит Слюбовски.
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