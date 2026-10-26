«Дело не в оружии: остановить финансирование – и дни Зеленского сочтены» – немецкий журналист

Максим Столяров.  
26.10.2026 17:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Диктатор Зеленский и его шайка не столько заинтересованы в продолжении войны, сколько нуждаются в западном финансировании своих карманов.

Об этом на канале «Berlin247» заявил посетивший Санкт-Петербург глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, журналист Ральф Нимайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Зеленский и его шайка не столько заинтересованы в продолжении войны, сколько нуждаются в...

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«Что вы думаете о будущем Зеленского? Что его ждёт, если всё сложится так, как американцы сейчас обещают русским, и русские согласятся?», – спросил ведущий.

«Зеленский понял, когда был в Брюсселе, что у него ничего не осталось. Он снова умолял, как всегда, но на этот раз ему ответили отказом. И он видит, как его шансы ускользают. Для него война заканчивается, как только он исчерпывает все возможные ресурсы. Вот как я это вижу.

Так что его номенклатура, его властные структуры, его мафия, которая наживается на войне, вероятно, тогда остановятся. Они воюют не потому, что им так уж хочется воевать. Они просто остановятся, когда поймут, что больше ничего не получат», – ответил Нимайер.

«Так что в тот момент, когда они захотят спасти только свои жизни и свои активы, они тоже побегут. И я думаю, что Зеленский не останется в стране, а если и останется, то вряд ли проживёт долго», – добавил немец.

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English version :: Читать на английском «Дело не в оружии: остановить финансирование – и дни Зеленского сочтены» – немецкий журналист

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