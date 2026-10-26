Трамп использует Украину как разменную монету на переговорах США-РФ по Ирану – Делягин
Украина потеряла политическую ценность для Трампа, и он будет использовать «незалежную», чтобы ударить по своим европейским врагам.
Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил экс-депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина никогда не представляла особой ценности для Трампа. Для Трампа Зеленский изначально был человеком, из-за которого его чуть не отправили в отставку в порядке импичмента. И процедура импичмента действительно началась из-за Зеленского.
Да, так что здесь вопрос в постепенном осознании того, что главный противник США – это Англия, а Китай – это конкурент, с которым можно договариваться, и делить мир на троих.
Но противник, с которым нельзя договориться, потому что это вопрос жизни и смерти – это Англия. Точнее, британские финансовые спекулянты, которых товарищ Трамп каждый день видит перед собой в обличии американских демократов», – сказал Делягин.
«Сначала он вел переговоры об Украине и использовал Украину как способ наведения мостов в свой первый срок, ввёл против нас множество санкций. И был в каком-то смысле даже агрессивнее Обамы. Теперь он уже ведет переговоры об Украине.
Потому что европейцы тоже, так сказать, устроили представление и побили посуду год назад. И используя Украину как предлог, Трамп пытается решить стратегические вопросы с европейцами.
Здесь как бы три субъекта: Англия, континентальная Европа и Брюссель, и все они сложные и неоднородные. Вот так вот, поэтому он ведет переговоры, в том числе, об Украине. Это предлог, это кость, которую он бросает в СМИ всем этим проукраинским демшизоидам, чтобы они прыгали, скакали и привлекали внимание.
Но переговоры, я думаю, будут о другом. Иран гораздо важнее для Трампа и Китая, чем Украина», – добавил он.
English version :: Читать на английском Трамп использует Украину как разменную монету на переговорах США-РФ по Ирану – Делягин