Трамп использует Украину как разменную монету на переговорах США-РФ по Ирану – Делягин

Максим Столяров.  
26.10.2026 17:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 513
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Иран, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Украина потеряла политическую ценность для Трампа, и он будет использовать «незалежную», чтобы ударить по своим европейским врагам.  

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил экс-депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла политическую ценность для Трампа, и он будет использовать «незалежную», чтобы ударить по...

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«Украина никогда не представляла особой ценности для Трампа. Для Трампа Зеленский изначально был человеком, из-за которого его чуть не отправили в отставку в порядке импичмента. И процедура импичмента действительно началась из-за Зеленского.

Да, так что здесь вопрос в постепенном осознании того, что главный противник США – это Англия, а Китай – это конкурент, с которым можно договариваться, и делить мир на троих.

Но противник, с которым нельзя договориться, потому что это вопрос жизни и смерти – это Англия. Точнее, британские финансовые спекулянты, которых товарищ Трамп каждый день видит перед собой в обличии американских демократов», – сказал Делягин.

«Сначала он вел переговоры об Украине и использовал Украину как способ наведения мостов в свой первый срок, ввёл против нас множество санкций. И был в каком-то смысле даже агрессивнее Обамы. Теперь он уже ведет переговоры об Украине.

Потому что европейцы тоже, так сказать, устроили представление и побили посуду год назад. И используя Украину как предлог, Трамп пытается решить стратегические вопросы с европейцами.

Здесь как бы три субъекта: Англия, континентальная Европа и Брюссель, и все они сложные и неоднородные. Вот так вот, поэтому он ведет переговоры, в том числе, об Украине. Это предлог, это кость, которую он бросает в СМИ всем этим проукраинским демшизоидам, чтобы они прыгали, скакали и привлекали внимание.

Но переговоры, я думаю, будут о другом. Иран гораздо важнее для Трампа и Китая, чем Украина», – добавил он.

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