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Украина потеряла политическую ценность для Трампа, и он будет использовать «незалежную», чтобы ударить по своим европейским врагам.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил экс-депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина никогда не представляла особой ценности для Трампа. Для Трампа Зеленский изначально был человеком, из-за которого его чуть не отправили в отставку в порядке импичмента. И процедура импичмента действительно началась из-за Зеленского. Да, так что здесь вопрос в постепенном осознании того, что главный противник США – это Англия, а Китай – это конкурент, с которым можно договариваться, и делить мир на троих. Но противник, с которым нельзя договориться, потому что это вопрос жизни и смерти – это Англия. Точнее, британские финансовые спекулянты, которых товарищ Трамп каждый день видит перед собой в обличии американских демократов», – сказал Делягин.