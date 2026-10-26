Польский генерал: «Мы собираемся как следует напугать Россию»
Проходящие неподалеку от Калининграда учения НАТО были сигналом, адресованным России.
Об этом в беседе с журналистом Михалом Жаковским, заявил бывший оперативный командующий родами вооруженных сил Польши генерал Томаш Пётровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий заметил, что маневры, по его мнению, стали «намеренной демонстрацией силы» в отношении России.
«Полагаю, и даже уверен, что это было необходимо с точки зрения самих учений: такие мероприятия всегда нужны, и они состоялись. В то же время здесь присутствовал и политический аспект — своего рода сигнал противоположной стороне: операции будут проводиться эффективно и оперативно, без каких-либо разногласий, напротив, все будут действовать слаженно и единодушно.
Я также рассматриваю это в контексте стратегических коммуникаций: мы способны к быстрому планированию и стремительному выполнению задач. Если возникнет необходимость, мы предпримем меры, соразмерные угрозе и поставленным требованиям, так что бойтесь», – сказал Пётровский.
По его словам, далеко не все было идеально в ходе учений.
«И русских этим не испугать. Их могло бы напугать только что-то гораздо более серьезное. Полагаю, русских не пугают цифры или простое количественное превосходство. Что их действительно может испугать – так это четкий сигнал о том, что мы едины, что коллективный Запад— это, по сути, действительно единое целое.
Это означает, что попытки России разобщить нас, посеять раздор, создать расколы, вбить клинья, где только возможно, оказываются безрезультатными», – рассуждал поляк.
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