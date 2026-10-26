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Проходящие неподалеку от Калининграда учения НАТО были сигналом, адресованным России.

Об этом в беседе с журналистом Михалом Жаковским, заявил бывший оперативный командующий родами вооруженных сил Польши генерал Томаш Пётровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что маневры, по его мнению, стали «намеренной демонстрацией силы» в отношении России.

«Полагаю, и даже уверен, что это было необходимо с точки зрения самих учений: такие мероприятия всегда нужны, и они состоялись. В то же время здесь присутствовал и политический аспект — своего рода сигнал противоположной стороне: операции будут проводиться эффективно и оперативно, без каких-либо разногласий, напротив, все будут действовать слаженно и единодушно. Я также рассматриваю это в контексте стратегических коммуникаций: мы способны к быстрому планированию и стремительному выполнению задач. Если возникнет необходимость, мы предпримем меры, соразмерные угрозе и поставленным требованиям, так что бойтесь», – сказал Пётровский.

По его словам, далеко не все было идеально в ходе учений.