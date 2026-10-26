Украина грязным образом используется Западом – и спасти ее может только мир.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сакс считает, что США «более 30 лет» использовали Украину, пытаясь затянуть ее в НАТО.

«Теперь Украину используют европейцы совершенно мрачным, порочным и циничным образом. Думаю, европейцы либо хотят верить, либо хотят заставить нас поверить, что Украина – это передовая неизбежной войны с Россией, но вестись она должна на Украине, а не в Германии или Франции.

Поэтому так важно отправлять украинцев на смерть и лишь наращивать эскалацию. Ведь альтернатива, как утверждают эти европейские лидеры, заключается в том, что «если падет Украина, следующими будем мы», – сказал экономист.