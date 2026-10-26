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Бельгия не позволяет другим странам ЕС окончательно разворовать замороженные российские активы, потому что сама на них зарабатывает.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил экс-депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, хватит ли у бельгийцев и всей этой шушеры смелости действительно украсть эти деньги у России?», – спросил ведущий.

«Вся эта история с заморозкой и тем, как маленькая Бельгия «героически защищает права собственности на российские активы», отказываясь передавать эти деньги каким-то примитивным негодяям… Да всё просто: когда деньги заморожены в банке или другом финансовом учреждении, это идеальный финансовый ресурс. Он не беспроцентный. Депозит, который никто не снимет, то есть замороженный. Эти деньги можно использовать как угодно – и зарабатывать на них. Ту часть денег, которая предназначалась России, они просто великодушно отдали бандеровцам. Более того, половина этих денег уже украдена, потому что обещанный Зеленскому кредит в 90 миллиардов уже частично разворован. Он обеспечен нашими замороженными активами», – сказал Делягин.