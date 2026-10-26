«Бельгия упирается не ради защиты наших активов, а чтобы зарабатывать на них» – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
26.10.2026 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 502
 
Бельгия, Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Санкции, Скандал, Финансы


Бельгия не позволяет другим странам ЕС окончательно разворовать замороженные российские активы, потому что сама на них зарабатывает.  

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил экс-депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бельгия не позволяет другим странам ЕС окончательно разворовать замороженные российские активы, потому что сама...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Как вы думаете, хватит ли у бельгийцев и всей этой шушеры смелости действительно украсть эти деньги у России?», – спросил ведущий.

«Вся эта история с заморозкой и тем, как маленькая Бельгия «героически защищает права собственности на российские активы», отказываясь передавать эти деньги каким-то примитивным негодяям…

Да всё просто: когда деньги заморожены в банке или другом финансовом учреждении, это идеальный финансовый ресурс. Он не беспроцентный. Депозит, который никто не снимет, то есть замороженный. Эти деньги можно использовать как угодно – и зарабатывать на них.

Ту часть денег, которая предназначалась России, они просто великодушно отдали бандеровцам. Более того, половина этих денег уже украдена, потому что обещанный Зеленскому кредит в 90 миллиардов уже частично разворован. Он обеспечен нашими замороженными активами», – сказал Делягин.

«Туповатые европейцы потратили около трех лет на то, чтобы придумать эту схему, но они её придумали.

Они выдают кредит. Если бедная Украина не вернет этот кредит, то деньги будут конфискованы у РФ. Но только намного, намного позже и уже другими поколениями политиков, которым не придется ссориться с бельгийской финансовой системой. Вот и вся история в этой ситуации.

Предложение разморозить деньги – это предложение, во-первых, ограбить Бельгию, а во-вторых, лишить уже выданный кредит в 90 миллиардов обеспечения», – добавил он.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Бельгия упирается не ради защиты наших активов, а чтобы зарабатывать на них» – депутат Госдумы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора