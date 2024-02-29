«2025-м годом это не закончится»: Балаклаву полностью обновят и снесут украинское уродство

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Балаклавскую яхтенную марину, строительство которой связывают с бизнесменом Аркадием Роттенбергом, сдадут в срок, несмотря на поменявшиеся условия и ограниченное судоходство у крымских берегов.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявила замгубернатора Севастополя Мария Литовко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, сейчас стадия активной стройки. Мы с вами знаем, что идёт строительство части марины, которая расположена на Таврической набережной. Параллельно идёт разбор самостроя, который в народе называют «дом Пляса», и очень важно было эти действия синхронизировать, потому что после того, как набережна станет красивой, там явно не пристало разбирать такого объёма объекты. Я недавно просматривала фотографии, которые 2016-17 годов. Мы уже забыли, но там ещё недавно была дробильно-обогатительная фабрика, которая стояла такой ржавой большой махиной и вообще удивляла всех, кто приезжал – как может находиться это с рядом с такой красивой бухтой? Мы знаем, что были аварийные объекты, которые разбираются. Конечно, рассчитываем, что Таврическую набережную в этом году наши строители сдадут – и рассчитываем приступить, в том числе, к набережной Назукина», – сказала Литовко.

По планам, уже весной строители должны начать реставрацию объекта «Водолечебница Гинали». Этот памятник находится в удручающем состоянии.

«Наша задача, чтобы в конце следующего года объект был сдан. Чтобы были построены инженерные сети, которых в части набережной даже и не было никогда. Мы знаем с вами проблему канализации и всё, что там есть. Но это то, что делается за счёт государственных средств. Конечно, задача, чтобы вокруг и внебюджетные инвестиционные проекты параллельно получили своё развитие. Где-то это реставрация объектов культурного наследия, в том числе, либо строительство новых объектов. Поэтому предстоит ещё очень много работы, 2025-м годом это не закончится. Но уже сейчас мы видим, насколько Балаклава меняется», – заверила вице-губернатор.

В середине февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «дом Пляса» разобрали уже на две трети. Огромный, не вписывающийся в пейзаж гостиничный комплекс начали строить на склоне горы Таврос ещё при Украине. Пройдя череду судов, киевский предприниматель «из девяностых» Алексей Пляс проиграл городу все иски и должен был демонтировать объект за свои средства. Но делать это пришлось городу, добавив к контракту по строительству яхтенной марины 300 миллионов рублей на снос.

Рядом с «домом Пляса» находится объект культурного наследия «Дача инженера Завадского «Фата Моргана», поэтому демонтаж бетонного самостроя идет без использования тяжёлой техники.

По контракту в этом году «Мостотрест» должен переходить с Таврической набережной на набережную им. Назукина, где тоже предстоит снести более 30 нежилых зданий: рестораны, причалы, котельную в районе набережной и площади 1 Мая.

ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста, в конце 2021 года получило контракт на строительство яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест, стоимостью 9,4 миллиарда рублей. Завершить работы должны к концу 2025 года.