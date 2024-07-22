31-летний оболтус из Севастополя получил 12 суток за клич украинских фашистов

Виктор Орлов.  
22.07.2024 15:38
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Нацизм, Россия, Севастополь


31-летний житель Севастополя получил 15 суток за фашистский клич «Слава Украине – героям слава», который он демонстративно озвучил на камеру, находясь в состоянии алкогольного опьянения на пляже «Омега» и пререкаясь с другими отдыхающими.

Полиция опознала любителя бандеровцев, и уже на следующие сутки он приносил дежурные извинения на камеру, после чего отправился под административный арест, поскольку его действия были квалифицированы как пропаганду символики запрещенной в РФ организации.

31-летний житель Севастополя получил 15 суток за фашистский клич «Слава Украине – героям слава»,...

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Ранее политолог и историк Владимир Корнилов заявлял: киевляне, подхватившие на Майдане лозунг галичан «Слава Украине — героям слава», не догадываются, что исторически это — клич «Союза украинских фашистов», действовавшего в Чехословакии и на территории современной Украины в 1920-е годы.

«То, что происходит сейчас на Украине – это полная калька с того, что творили в 30-е годы идейные «предтечи» этих самых нынешних украинских властителей. Сейчас многие на Украине повторяют «Слава Украине – героям слава». Знаете чей это лозунг? Это лозунг, который еще в 20-е годы перед основанием ОУН был лозунгом «Союза украинских фашистов». Это официальное название, а не эмоциональное. И теперь этот лозунг в Верховной Раде звучит», — пояснял Корнилов.

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