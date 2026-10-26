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Бывший глава Национального банка Сербии Деян Шошкич является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Сербии после победы «Студенческого списка», хотя официально его кандидатуру пока не подтвердили.

Сам Шошкич, который является профессором экономики, ранее на занимался публичной политикой, хотя в 2022 году его рассматривали в качестве единого кандидата от прозападной оппозиции на выборах президента Сербии, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Вопрос о том, кто возглавит новое правительство Сербии, сейчас является одним из важнейших. Сербские СМИ называют Деяна Шошкича самым вероятным кандидатом на пост премьер-министра. Однако сам Шошкич в ходе избирательной кампании опровергал подобные заявления.

«Я всего лишь кандидат в депутаты парламента», – говорил он.

Шошкич занимал 27-е место из 250 кандидатов в «Студенческом списке», однако нередко делал заявления от его имени. Так, после закрытия избирательных участков Шошкич провел пресс-конференцию, на которой поблагодарил избирателей и призвал граждан мирно отпраздновать победу оппозиции.

Деян Шошкич родился в 1967 году в Белграде. В 1989 году он с отличием окончил экономический факультет Белградского университета, получив степень магистра в 1993 году и докторскую степень в области финансов в 1999 году. С 1993 года он работает на этом же факультете, и в настоящее время является профессором. Был стипендиатом программы Фулбрайта и преподавал в США.

До того, как стать главой Национального банка Сербии (НБС), он был советником по финансовым рынкам в Национальном банке Югославии, а также членом и председателем Совета Национального банка Сербии.

Шошкич возглавил НБС 28 июля 2010 года и подал в отставку в августе 2012 года, когда к власти впервые пришла Сербская прогрессивная партия Александра Вучича. Шошкич объяснил свою отставку тем, что изменения в законодательстве подорвали независимость центрального банка.

Ранее Деян Шошкич заявлял, что не имеет политических амбиций и что, если бы они у него были, он бы уже состоял в какой-нибудь партии.

В ходе кампании в интервью еженедельнику «Време» Шошкич заявил, что новое правительство, в случае победы «Студенческого списка» на выборах, уволит недобросовестных сотрудников, примет закон о люстрации и проведет расследование происхождения имущества чиновников и членов их семей.

В сентябре 2026 года в интервью рупору оппозиции, телеканалу N1, Шошкич заявил, что новое правительство ускорит реформы, направленные на вступление в ЕС, и что граждане в конечном итоге примут решение о вступлении на референдуме. По его словам, смена правительства в Сербии пройдет без серьезных экономических проблем.

Согласно Конституции Сербии, кандидатуру премьер-министра страны утверждает Народная Скупщина (парламент) Сербии по предложению коалиции, в которую входит большинство депутатов. «Студенческий список», который получил 140 мандатов в 250-местном парламенте, может сделать это самостоятельно.

Первая сессия парламента Сербии должна состояться не позднее 30 дней с момента объявления окончательных результатов парламентских выборов. Её дату назначит председатель Народной Скупщины предыдущего созыва, то есть Ана Брнабич, которая ныне также является исполняющей обязанности президента Сербии.