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Сбивать российские дроны вдоль северной границы очень опасно, потому что ракеты могут попасть на территорию Белоруссии, что приведёт к тому, что Минск вовлечётся в войну.

Об этом на львовском телеканале NTA заявил офицер запаса украинских ВВС, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия активно позволяет использовать свою территорию Российской Федерации для расширения ретрансляторов, которые покрывают стокилометровую зону. Если это позволяет радиогоризонт, и нет внешних географических или ландшафтных препятствий, соответственно, это позволяет построить стокилометровую зону качественной радиосвязи для «Шахедов», которые курсируют по северу. Мы видим, как они летят исключительно по границе с Белоруссией. Враг использует пролёт над границей, что затрудняет перехват. То есть этот перехват может произойти в рамках территории другого государства. То, что нужно Кремлю – для того, чтобы Белоруссия была под огнем от Украины», – рассуждал Храпчинский.

«Мы осторожно относимся, это важно понимать. Это грани, которые надо осторожно обходить, потому что мы понимаем, что это вовлечение Белоруссии», – добавил укро-офицер.

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