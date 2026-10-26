Украина боится сбивать «Герани» вдоль границы с Белоруссией – укро-авиатор

Тарас Стрельцов.  
26.10.2026 20:59
  (Мск) , Львов
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Tехнологии, Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сбивать российские дроны вдоль северной границы очень опасно, потому что ракеты могут попасть на территорию Белоруссии, что приведёт к тому, что Минск вовлечётся в войну.

Об этом на львовском телеканале NTA заявил офицер запаса украинских ВВС, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбивать российские дроны вдоль северной границы очень опасно, потому что ракеты могут попасть на...

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«Белоруссия активно позволяет использовать свою территорию Российской Федерации для расширения ретрансляторов, которые покрывают стокилометровую зону.

Если это позволяет радиогоризонт, и нет внешних географических или ландшафтных препятствий, соответственно, это позволяет построить стокилометровую зону качественной радиосвязи для «Шахедов», которые курсируют по северу. Мы видим, как они летят исключительно по границе с Белоруссией.

Враг использует пролёт над границей, что затрудняет перехват. То есть этот перехват может произойти в рамках территории другого государства. То, что нужно Кремлю – для того, чтобы Белоруссия была под огнем от Украины», – рассуждал Храпчинский.

«Мы осторожно относимся, это важно понимать. Это грани, которые надо осторожно обходить, потому что мы понимаем, что это вовлечение Белоруссии», – добавил укро-офицер.

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